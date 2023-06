Prinsessen krijgen straatnaam in Zaltbommel, maar waar blijft Amalia?

Investeer­ders zoeken het in splinter­nieu­we recreatie­wo­nin­gen: Parc De Maasmeren is in trek

KERKDRIEL/BOXTEL - Vakantieparken met luxe huisjes zijn in opmars, terwijl het aantal kampeerplaatsen afneemt in Nederland. In Parc De Maasmeren in Kerkdriel werden dit weekeinde mensen in de verleiding gebracht om luxe recreatiewoningen te kopen als investering. Camping Den Oorsprong in Boxtel blijft vooral de charme zien van ‘losse gasten ontvangen’, die komen kamperen met een tent of caravan.