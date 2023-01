Probleem met riolering bij zwembad Zaltbommel snel opgelost

Gezin Dijkstra emigreert naar Noord-Macedonië: ‘Met connecties en taart red je het hier wel’

POEDEROIJEN – Mark (39) en Gonny (37) Dijkstra uit Poederoijen vertrokken in september met hun drie kinderen naar Noord-Macedonië om daar een nieuw leven op te bouwen en een bakkerij te openen. Het land is prachtig, de mensen aardig, maar die bureaucratie... Gelukkig is er slagroomtaart, de oplossing voor alle problemen.

1 januari