PvdA gaat niet de vierde Bommelse wethouder leveren

De Partij van de Arbeid was in de race om een vierde wethouder te leveren, maar volgens het verslag van formateur Kees Metz was er - vrij vertaald - onvoldoende klik met de sociaaldemocraten. ‘Op de doelstellingen op hooflijnen was overeenstemming maar niet op het instrumentarium’. De manier waarop dus. ,,Welk instrumentarium is ons niet verteld", reageert Anneliese van Oort van de PvdA.

Wethouder van buiten

En dus gaan de drie coalitiegenoten op zoek naar een wethouder ‘die ook van buiten de partijen mag komen’. ZVV, SGP en VVD vallen dus niet terug op de voormalige partner ChristenUnie, die 16 jaar lang deel uitmaakte van het college van burgemeester en wethouders.

Van de grove lijnen van het akkoord zijn letterlijk schetsen gemaakt. De tekeningen geven een beeld van de vier thema's van het akkoord: cultuur, energie en duurzaamheid, economie en leefbaarheid en wonen en woningbouw.

Open deuren

In de tekeningen is een aantal open deuren te vinden, zoals ‘behoud van cultureel erfgoed’ en ‘goede infrastructuur en parkeergelegenheid’ en ‘een goede balans tussen bouwen, wonen en groen’; onderwerpen waar niemand tegen kan zijn.

Duidelijkere keuzes gaan over onder meer een actief grondbeleid. Dat houdt in dat de gemeente op strategische plekken grond kan gaan kopen, bijvoorbeeld voor woningbouw. Daarmee lijkt het nieuwe college bereid te zijn om grotere financiële risico's te nemen. In het verleden zijn tal van gemeenten in de problemen gekomen doordat ze flink moesten afschrijven op de waarde van bouwgrond.

Bij actief grondbeleid wordt ook erfpacht opgevoerd. Daarbij zijn bouwers van een woning niet langer eigenaar van de grond waarop hun huis staat.

Woningen splitsen

Om iets aan de woningnood te doen, willen de drie partijen mogelijkheden te creëren om woningen te splitsen. De hoogte in om op beperkte ruimte meer woningen te realiseren, daar voelen de partners niet voor. En bij woningbouw moeten eigen bewoners het eerst aan de beurt zijn.

Op het gebied van toerisme wil de nieuwe coalitie inzetten op hoge kwaliteit en op ‘langzaam toerisme en recreatie op spierkracht’. Dat laatste kan zowel over roeien gaan als over fietsen, al is die laatste tak van sport nauwelijks langzaam meer te noemen.

De scholen moeten een verbinding krijgen met cultuur en dat laatste moet weer een link krijgen met sport. Veel nieuws onder de zon biedt dat niet, want daar zorgen de buurtsportcoaches en cultuurcoaches van de gemeente al voor.



