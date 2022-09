Raad Maasdriel zoekt met HRC’14 naar oplossing voor clubhuis

In de Bommeler­waard moeten weer katholieke kerken dicht

KERKDRIEL/ZALTBOMMEL - Er staat de katholieken in de Bommelerwaard opnieuw een pijnlijke keuze te wachten. Er zullen na zes jaar weer kerken moeten sluiten. De Bommelerwaardse parochie Heilige Franciscus heeft er te veel en daar komen te weinig mensen. Dat is financieel niet meer op te brengen. Ook is het voor de priesters niet meer te doen om alle vieringen te leiden.

26 augustus