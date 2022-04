Rechterrijstrook dicht door ongeluk op de A2 bij Kerkdriel

JuniorTech­Lab in De Waard; plek om basis­school­leer­lin­gen enthousi­ast te maken voor techniek

ZALTBOMMEL - Voor de deur van De Waard in Zaltbommel staat voortaan B-Boo, de mascotte van het JuniorTechLab. Het lab is bedoeld om basisschoolleerlingen kennis te laten maken met eigentijdse techniek. Er is een toenemende behoefte mensen die dit in de vingers hebben.

25 maart