Slachtoffer dodelijke aanrijding met tractor in Hedel is 49-jarige vrouw uit Zaltbommel

Bemanning Halifax viel in 1944 ten prooi aan nachtja­gers; infobord markeert op dijk bij Zuilichem waar bommenwer­per crashte

ZUILICHEM/VUREN - Een bord met tekst en uitleg over de bij Zuilichem neergestorte Halifax-bommenwerper is de eerste van vijftien borden in de gemeente Zaltbommel. Op bevrijdingsdag werd het onthuld door Piet Stoel, die al jaren contact heeft met nabestaanden van de omgekomen bemanningsleden. ,,Dit is een emotioneel moment", klonk het op de Waaldijk.

6 mei