Smèrrig trapt festival Zandmeren Beach af; kaartverkoop start 4 april

DE LIJSTTREKKER Bart de Leeuw van Samen Sterk Maasdriel: ‘Zandmeren en Maasoever bij Den Bol moeten nog beter’

KERKDRIEL - Met Bart de Leeuw als ‘kopman’ slaagde Samen Sterk Maasdriel er vier jaar geleden in om voor het eerst de grootste partij van de gemeente te worden. De Leeuw slaagde er daarmee in om het CDA, van oudsher een belangrijke machtsfactor in Maasdriel, achter zich te laten. Het wordt spannend of SSM, met de jonge politicus als boegbeeld, de positie verder weet te versterken.

10 maart