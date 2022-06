Snelste tijd voor Brandwijk Bommelerwaard Runners op noordelijke route Roparun 2022

met video Autobe­stuur­der raakt macht over het stuur kwijt op A2 en belandt in het water

HEDEL - Op de A2 bij Hedel is woensdagochtend rond 10.30 uur een auto in het water terechtgekomen doordat de bestuurder de macht over het stuur verloor. Het ongeluk gebeurde op de A2 vanuit Utrecht richting Den Bosch ter hoogte van parkeerplaats de Lucht bij Hedel. De 19-jarige man uit Haaften wist zelf uit het voertuig te komen.

