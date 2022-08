SP Bommelerwaard viert 10-jarig bestaan met Renske Leijten

Zwemwater De Neswaarden bij Aalst is weer oké

AALST - Het zwemwater in recreatieplas De Neswaarden bij Aalst is weer in orde. Dat hebben recente metingen uitgewezen. Op 1 juli meldde de provincie Gelderland dat er te veel poepbacteriën in het water zaten. Daar konden recreanten en huisdieren ziek van worden.

18 juli