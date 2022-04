Stageband PIM, voorheen fanfare Juliana, geeft eerste grote optreden

Heel Aalst zoekt mee naar vluchtelin­gen­kat­je Manee

AALST - Manee is zoek. En heel Aalst zoekt mee naar het jonge katje dat donderdagmiddag de benen heeft genomen. Waarom? Omdat Manee de poes is van een van de vluchtelingen die sinds deze week tijdelijk zijn opgevangen in sporthal De Maayenbogerd. Manee is zo'n beetje het symbool voor het leed van deze mensen. Want wat als je ook nog eens je troostvolle huisdier verliest? ‘Wat een ellende en dan ook dit nog’.

18 maart