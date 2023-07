Coffeeshop Cobra moet tot einde vakantie dicht, omdat er toch te veel drugs aanwezig waren

Coffeeshop Cobra in Tiel moet vanaf donderdag toch nog tot aan het einde van de zomervakantie op slot. Daarmee trekt burgemeester Hans Beenakker voorlopig aan het langste eind: hij krijgt gelijk van de bestuursrechter in Arnhem in de langslepende kwestie over de handelshoeveelheid die de ondernemer in de winkel zou hebben.