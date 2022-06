Theaterproject over Suzanne Leenhoff climax van veertigste seizoen van De Poorterij

Een greep uit de bekende namen die naar Zaltbommel komen, zijn Henny Huisman en hiphopper Brainpower. Er is ook plek voor aanstormend talent. Zangeres Lakshmi bijvoorbeeld, die recent van zich liet horen over #Metoo in de muziekindustrie .

Try-outs

De afsluiter in juni 2023 is dus de voorstelling over Suzanne Leenhoff. Hoe dat er precies uit gaat zien, is nog een verrassing. Theaterdirecteur Ivo van Harmelen voorspelt een project ‘dat verder reikt dan de muren van De Poorterij’. Diederick Ensink, die te zien was in Pluk van de Petteflet en de musical over Dorus, schreef de muziek.