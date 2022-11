Tientallen aspirant-kopers neuzen rond op kerkhofje in Alem

Zwemmen als je benen het niet doen? Dan moet je in De Sportwaard in Zaltbommel zijn

ZALTBOMMEL - Met De Sportwaard heeft Zaltbommel een zwembad waar mensen met een beperking heel blij mee zijn. Het bad is zo goed toegankelijk voor mensen die hun benen niet kunnen gebruiken, dat het vrijwel een unicum is in Nederland. ,,Dit gebouw is zo fijn, hier voel je je geen uitzondering meer.”

