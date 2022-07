Tip voor liefhebbers: kasteel Nederhemert is te bezichtigen tijdens Verhaal van Gelderland

Een tunnel van 20 meter: waterschap plaatst gaas om dijk te beschermen tegen bevers

HEDEL/DEN BOSCH - Een gang van 20 meter in de dijk bij Hedel, de grootste ooit in het rivierengebied. Een record waarvan ze bij Waterschap Rivierenland niet blij werden. Om bevers te weren is daarom over een lengte van bijna 300 meter gaas aangebracht in de dijk.

13:55