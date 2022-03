Toch natte voeten voor Slot Loevestein: kunstwerk toont hoe ver water komt als aarde verder opwarmt

UPDATE 01.15 UUR SGP, ZVV en VVD winnaars, CDA en CU verliezen in Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Het was lang wachten in Zaltbommel, zelfs tot ver na middernacht voordat de winnaars en verliezers van de gemeenteraadsverkiezingen bekend waren: de winnaars zijn coalitiepartijen ZVV en SGP en VVD. Alleen de CU, ook in de coalitie, leverde een zetel in. Het CDA was in Zaltbommel de grote verliezer. De nieuwe raad telt 10 fracties, waarvan 6 met 1 zetel. Daarbij nieuwkomer BVNL.

