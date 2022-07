Tuinhuisje brandt volledig af in Nederhemert, afval werd naast huisje verbrand

Eigenaar schuur in Aalst steekt per ongeluk dak in brand

AALST - Een man uit Aalst heeft donderdagavond per ongeluk zijn eigen schuur in brand gestoken. Hij was rondom de schuur, die een aanbouw van zijn woning is, met een gasbrander onkruid aan het wegbranden. Daardoor vatte een wand en een stuk van het dak vlam.

9 juni