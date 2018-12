Twee agenten zwaargewond na ongeval op A2 bij Zaltbommel

Acht auto's in Veen en tientallen autobanden in de Bommeler­waard: dit ging er deze maand al in vlammen op

11:40 VEEN - Niemand kijkt er echt vreemd meer van op. Autobranden in Veen. Honderden mensen kijken zelfs toe hoe er om de haverklap weer een auto in vlammen op gaat. Deze maand kwamen al 8 voertuigen aan de beurt in het dorp. En dan is de jaarwisseling nog niet begonnen. In de omliggende dorpen braken deze maand al tientallen brandjes uit.