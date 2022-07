Twee fietsers zwaargewond na botsing met auto in Nederhemert

BMX-baan bij Hoppies zit er niet in, fietscros­sers van FCC Ammersoyen ‘weten nog van niks’

AMMERZODEN - Het terrein naast Natuurspeeltuin Hoppies in Ammerzoden was in beeld voor een nieuwe BMX-baan. Tot nu. Een domper voor de fietscrossers van FCC Ammersoyen. ,,We zijn hier al twaalf jaar mee bezig.”

13 juli