Uitstraling van Zandmeren bij Kerkdriel moet verbeteren; vervallen ‘villa’ moet snel weg

Hiep hiep hoera! Jorick Blom is inwoner nummer 30.000 van gemeente Zaltbommel

GAMEREN - Jorick Blom, zoon van Mario en Leanne, is de 30.000ste inwoner van de gemeente Zaltbommel. Burgemeester Pieter van Maaren bezocht het gezin in Gameren. Jorick, geboren op 25 februari, is telg nummer vijf in huize Blom.

14 maart