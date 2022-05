Van quizzen over uitbundige dragqueens tot een ode aan dromers en outsiders: deze vijf uittips mag je niet missen

UPDATE Dag na brand Poederoij­en: ‘Altijd tekort aan bluswater bij zeer grote branden’

POEDEROIJEN - Bij zeer grote branden zoals maandag in Poederoijen is er bijna per definitie te weinig bluswater. Er is dan zoveel water nodig om het vuur te bestrijden dat bluskranen en waterwagens onvoldoende zijn. Dat is de reactie van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid op kritiek in het dorp dat het lang leek te duren voordat er kon worden geblust.

