Vandaag lekker weer in Zaltbommel

Meer deelscoo­ters in Den Bosch, betekent dat ook meer overlast? De aanbieders zeggen van niet

DEN BOSCH - Nog even en er rijden in Den Bosch niet langer ‘maar’ vierhonderd deelscooters en tweehonderd - fietsen rond. Nee, per 1 juli zijn dat er samen maar liefst duizend. Geeft dat alleen maar meer ellende met verkeerd gestalde scooters en fietsen? Of gaan de bonuspunten voor goedgeparkeerde tweewielers helpen?