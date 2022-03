Veganistische kok Damaris (54) gaat met een boog om ‘vieze’ vleesvervangers heen

De lijsttrekker Ko Hooijmans (VVD): ‘Ik heb niets te verbergen, ik ben een open boek’

KERKDRIEL - Ko Hooijmans is een oude rot in de Maasdrielse politiek. De 73-jarige VVD’er, een echte ‘Drielse’, was ooit wethouder, maar beweegt zich net zo makkelijk vier jaar in de bankjes van de oppositie. Het haar mag dan een tikkie grijzer zijn dan een paar jaar terug, tegendraads is Hooijmans nog altijd. En fanatiek.

4 maart