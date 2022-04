Verdachte opgepakt na steekpartij Resort aan de Maas: ‘Niets van doen met aanwezige vluchtelingen’

Huiszoe­king in onderzoek naar handgra­naat Kerkdriel; politie hoopt nieuwe verdachte te kunnen arresteren

KERKDRIEL/IJSSELSTEIN - De politie heeft woensdag een zoeking gedaan in een woning in IJsselstein in verband met het onderzoek naar het gooien van een handgranaat in Kerkdriel. Mede op basis van de aangetroffen informatie hoopt de politie op korte termijn een nieuwe verdachte aan te houden voor deze zaak.

16 maart