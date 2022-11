Vermeend drugshandelaar Jan M. ‘weet niets’ van brand, schietincident en explosie in Haaften

Dag Sint-Maar­ten, hallo Sinter­klaas; drukke intocht in Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Sint-Maarten had nog maar net zijn heilige hielen gelicht toen een dag later collega Sint-Nicolaas alweer in Zaltbommel op de stoep stond. De Sint arriveerde de dag na 11 november in de haven van Zaltbommel. , waarbij hij werd verwelkomd door enkele duizenden kinderen en hun ouders.

13 november