Vierde wethouder in Zaltbommel komt uit Rotterdam

Goodiebag voor leerlingen Oekraïense klas Cambium; hart onder de riem van Take me Everywhere

ZALTBOMMEL Een surprise voor de jongens en meiden van de Oekraïense klas op het Cambium in Zaltbommel. Ze zijn vrijdag verrast met een goodiebag van het Bommelerwaardse project Take me Everywhere.

22 april