Voor het eerst heeft Mispelgat een Prinses Carnaval

Inmiddels minder dan één jeugdwerk­lo­ze per Ne­der-Be­tuws dorp

Het aantal inwoners dat in Rivierenland een WW-uitkering ontvangt, is afgelopen jaar met 21 procent gedaald. Een jeugdwerkloze is zelfs lastig te vinden: het zijn er in de vijf gemeenten samen minder dan honderd.

19 januari