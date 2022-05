Vrouw overleden bij aanrijding tussen tractor en auto in Hedel, politie doet onderzoek

Bommelaer­tje rent met Hugo de Groot naar de zee; een eyecatcher in Zaltbommel

ZALTBOMMEL - Op hoogte werken met hoogtevrees. Voor kunstenares Karen de Bondt uit Zaltbommel was het een maand lang afzien op de steigers tegen de gevel van het Patronaat in Zaltbommel. Maar het lijden was niet voor niets. De betongrauwe wand is veranderd in een kleurrijk tafereel. Een eyecatcher in de Oliestraat.

3 mei