Waarom extra geld de ambulancezorg in de Bommelerwaard wel/niet verbetert

Kerkdriel­se (46) krijgt vijf jaar cel en tbs voor uitbuiten en mishande­len 'huisslaaf’

KERKDRIEL - Een 46-jarige vrouw uit Kerkdriel is vrijdag in de rechtbank in Arnhem tot vijf jaar cel en tbs met dwangverpleging veroordeeld. Ruim een jaar lang hield zij een 45-jarige vriendin als ‘huisslaaf’ en mishandelde haar zwaar. Ook de 82-jarige moeder van de Kerkdrielse vrouw werd veroordeeld omdat zij meewerkte. Zij moet twee jaar de cel in.

15 april