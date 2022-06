Waarom mogen de kopers van de 15 tiny houses aan Beersteeg hun huisje straks niet luxer maken?

Het raadslid, de miljoenen­deal en de rechtszaak: wat gebeurde er achter de schermen?

BRAKEL - Sloten Bart Schreuders uit Brakel en de gemeente Zaltbommel op 22 april écht een overeenkomst over de ruil van hun percelen? Of was de deal toen nog helemaal niet afgerond? Dat laatste denkt projectontwikkelaar Van der Ven die naar de rechter is gestapt. Het zou zo maar kunnen betekenen dat de miljoenendeal, waar bijna twintig jaar over is gepraat, de prullenbak in kan.

28 mei