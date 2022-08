Waterstand daalt: kan veerpont over de Waal straks nog varen?

Avond4daagse Bommeler­waard terug van weggeweest: ‘Ik zie alleen maar blije gezichten’

ZALTBOMMEL/HEDEL - Het was spannend, maar de nieuwe versie van de Avond4daagse Bommelerwaard heeft in Zaltbommel met glans de eindstreep gehaald. Ruim 1300 deelnemers liepen gisteren als vanouds onder de Waterpoort door. Een traditie is terug van weggeweest.

9 juli