Wederom veel kritische vragen over woningbouwplan Bruchem bij Raad van State, maar Zaltbommel blijft optimistisch

Appelpop zit erop! Dit was de tweede dag in 15 foto’s

Appelpop 2023 zit erop! De tweede dag duurde maar liefst tien uur en had een enorm gevarieerde line-up: van Nielson tot My Baby en van Joost tot Kraantje Pappie. Misschien heb je het wel allemaal gezien en misschien heb je er alleen maar over gelezen. Hoe dan ook, dit wil je gewoon herbeleven! Opnieuw afspelen kan niet meer, maar gelukkig hebben we de foto's van fotograaf Raphael Drent nog.