Weer aanslag op woning met mogelijke link naar afpersing van fruitbedrijf De Groot

De beschieting gebeurde vermoedelijk in de nacht van zondag op maandag. De kogel heeft de deur van de woning in Velddriel geraakt. De politie heeft vandaag onderzoek gedaan en met drones en speurhonden de omgeving afgezocht. Ook zijn camerabeelden uit de buurt bekeken om eventuele daders op te sporen.



Vorige week vond er een soortgelijk incident plaats in Hedel. Zaterdagnacht was er nog een schietincident in Kerkdriel op een woning. Net als bij eerdere aanslagen op woningen in de Bommelerwaard wordt uitgezocht of er een link is met de afpersing van fruitbedrijf De Groot in Hedel.



De fruithandel en de medewerkers gaan al langer gebukt onder bedreiging van drugscriminelen. In de nabije omgeving zouden meerdere adressen in verband zijn gebracht met de fruithandel.