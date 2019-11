Weer gif in de Maas: drinkwaterbedrijf Dunea zet de pompen stil

Op zoek naar de bron

Dunea houdt de kwaliteit van het rivierwater daarom goed in de gaten. De vervuiling in België is al langer bekend. Eerder werd de waterwinning in Limburg om die reden stilgelegd. Het pompstation van Dunea ligt een stuk verder stroomafwaarts en heeft dus iets meer tijd. Rijkswaterstaat is samen met Belgische autoriteiten op zoek naar de bron van de vervuiling. Prosulfocarb is een middel dat in de aardappelteelt gebruikt wordt.