Weer twee Mexicanen aangehouden na oprollen crystal meth-lab in Betuwe

De Dienst Speciale Interventies (DSI) viel vanochtend het pand aan de Bloklandweg binnen. De politie had eerder informatie gekregen die erop wees dat daar drugs wordt geproduceerd. Er bleek inderdaad een drugslab te zijn, vermoedelijk wordt er crystal meth gemaakt. De politie ontmantelt vandaag het lab.



De afgelopen maand werden er in Oost-Nederland meerdere van dit soort labs aangetroffen. Op 10 mei werd er in Achter Drempt in de Achterhoek een grote productielocatie gevonden. Op 25 mei werd in het Overijsselse dorp Willemsoord een drugslab in een villa gevonden, waar ook crystal meth geproduceerd werd.