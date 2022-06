Wie in Tuil een Afrikaans masker of beeld koopt, helpt een school in Ghana

TUIL - Van maskers tot meubels en beelden, allemaal uit Afrika en te koop in Tuil. Wie wil kan dit weekend een stuk echte Afrikaanse kunst in huis halen. En dat voor een onfortuinlijke school in Ghana.

Het initiatief komt van Stichting Madamfo, die hulp verleent aan ontwikkelingsprojecten in Ghana. ,,Het accent ligt op gezondheidszorg en onderwijs", vertelt Karin Westra van de stichting.

700 euro gezocht

De stichting hoopt met de verkoop van Afrikaanse kunstobjecten zeker 700 euro op te halen. Dat geld gaat naar een kleuter- en lagere school in het Ghanese dorp Butre in het uiterste zuiden van het land. ,,Ze hebben heftige regenval en storm gehad: er is een boom omgevallen op de muur rond het schoolplein”, weet Westra.



,,Door die heftige regen is ook één en ander beschadigd.” Zo is door modderstromen het verfwerk niet meer wat het was.

Quote Ze hebben heftige regenval en storm gehad. Karin Westra

‘Heeft stilgelegen in zo’n land’

Vaklui genoeg in en rond Butre om de school op te knappen, maar geld is een probleem. ,,Wat zij natuurlijk ook tijdens de hele coronapandemie hebben gemerkt, is dat het in zo’n land heeft stilgelegen”, zegt Westra.



,,Expats zijn vertrokken, bedrijven zijn gestopt, geen toerisme meer, de prijzen zijn erg omhoog gegaan.” Dus moet hulp vanuit Nederland soelaas bieden.

Contact bleef

,,Een aantal jaar geleden zijn we via via met de hoofdonderwijzer van deze school in contact gekomen”, legt Westra de band met de school uit. ,,Toen was de school echt in heel slechte staat, met een ingestort klaslokaal. Daar hebben we actie voor gevoerd, het contact bleef: vandaar dat we een berichtje kregen over de rampspoed die de school heeft getroffen.” De school telt een kleine tweehonderd leerlingen.

De spullen die zaterdag en zondag in Tuil liggen, zijn ‘deels in Afrika verworven', zegt Westra. ,,Maar dat aandeel wordt wel steeds kleiner. We kopen ook op veilingen of van particulieren.” De stichting ‘heeft nogal wat contacten binnen de medische wereld’. ,,Ex-tropenartsen en dergelijke. Dat is ook een groep mensen die ooit in Afrika heeft gewerkt, zijn gaan verzamelen en nu op een leeftijd komen dat ze zeggen ‘de kinderen hebben er niks mee en ik wil de spullen een goede bestemming geven’.

De verkoop is deze zondag van 11.00 tot 17.00 uur aan de Langstraat 9 in Tuil