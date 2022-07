Windmolenplannen Zaltbommel in gevaar als radar bij Herwijnen doorgaat; nog onduidelijk of Kamer staatssecretaris dwarsboomt

Gastopinie Bloedpro­ces­sie Boxtel móet met de tijd mee

BOXTEL - Bestaat de Heilige Bloedprocessie over een paar jaar nog? De jeugd blijkt niet meer zo te porren voor deze tocht, die morgen door Boxtel trekt. Paul Spapens, specialist in volksgeloof, denkt dat de traditie nog wel te redden is, als de organisatie bereid is om te vernieuwen.

11 juni