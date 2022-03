Winnaars en verliezers in Zaltbommel trekken conclusies: ‘Deze uitslag voelt als een beloning’

,,Dit is geweldig’’, zegt een glunderende ZVV-lijsttrekker Bart Schreuders op verkiezingsavond ,,We hadden dit gehoopt, maar verwacht dat we hetzelfde zouden blijven. Dat we dan de grootste zouden worden, hadden we niet verwacht. De uitslag voelt als een beloning van de afgelopen vier jaar. We hebben hard gewerkt en veel voor elkaar gekregen. Dat vertaalt zich in het feit dat we nu de grootste geworden zijn.’’

Vooruit lopen

Aan een uitspraak over mogelijke coalitiepartners durft Scheuders zich nog niet te wagen. ,,Daar gaan we nu pas over nadenken. Je moet rustig de verkiezingsuitslag afwachten, kijken wat dat voor je betekent, en dan pas kijken naar de coalitievorming. Je moet niet op de zaken vooruit lopen.’’

Ook SGP-lijsttrekker Geert Bok glimt van blijheid, ondanks het verlies van de status als grootste partij van Zaltbommel. ,,Ik ben heel blij met vijf zetels. Eigenlijk ben ik er een beetje stil van. In aanloop van de verkiezingen vraag je je af of je kiezers blijft vasthouden, maar dan merk je toch dat het weer komt. Dan is er bij mij dankbaarheid richting God, dat moeten we niet onder stoelen of banken steken.’’

Scherven oprapen

Grote verliezer is het CDA. De partij van lijsttrekker Hein de Kort zakt van drie zetels bij de vorige verkiezingen naar één. ,,Ik ben teleurgesteld’’, zegt De Kort. ,,Ik vind het lastig om uitspraken te doen over de waarom-vraag. De landelijke tendens speelt natuurlijk mee. Maar we zullen zeker intern moeten gaan kijken waar dit aan gelegen heeft.’’ De partij moet nu de scherven oprapen. ,,We hebben 1000 stemmen gekregen. Die mensen gaan we naar alle recht vertegenwoordigen.’’

VVD-lijsttrekker Willem Posthouwer, die zijn partij van twee naar drie zetels ziet gaan, noemt het ‘mooi dat we een zetel hebben bijgekregen’. ,,De landelijke partijen staan deze verkiezingen onder grote druk. Dan vind ik het mooi dat wij het omgekeerde laten zien.’’ Hij verklaart het VVD-succes met het coalitiebeleid van de afgelopen jaren. ,,Natuurlijk kunnen er altijd zaken beter, maar ik interpreteer de uitslag wel dat mensen meer van deze coalitie willen.’’

Positieve aanpak

BVNL komt voor eerst met een zetel in de Zaltbommelse gemeenteraad. Maar lijsttrekker Daniëlle van der Wiele is geen onbekende in de politieke arena als voormalig fractievoorzitter van de VVD. ,,Ik denk zeker dat we de komende vier jaar van invloed kunnen zijn, want ik weet welke paden je daarvoor moet bewandelen.’’ Van der Wiele zegt een ‘positieve en gezamenlijke aanpak’ te gaan voeren. ,,We willen dat er meer snelheid en minder bureaucratie in de gemeentelijke projecten komt.’’

De ChristenUnie raakt één zetel kwijt ten opzichte van de vorige verkiezingen. In de raad zelfs twee omdat Jaco Melse vorig jaar de overstap maakte van het CDA naar de partij. Lijsttrekker Gilco Grandia had ‘niet verwacht’ de derde zetel kwijt te raken. ,,Wellicht komt het door de landelijke politiek. Niet alle boeren die wij spraken waren blij met het landbouwbeleid van Carola Schouten (minister in Den Haag, red.).’’ De partij zou in principe wel door willen in een nieuwe coalitie. ,,De grootste partij is nu aan zet. Ik wacht nog op een telefoontje’’, vertelt Grandia.



