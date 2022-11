Woning sluiten bij vondst illegaal vuurwerk? Burgemeester Zaltbommel zal niet twijfelen

ZALTBOMMEL - Het was voor de burgemeester na het aantreffen van illegaal vuurwerk in een appartement in Zaltbommel niet nodig om de woning te sluiten. Voor de eigenaar van het gebouw aan de Gasthuisstraat was de vondst van 164 kilo explosieven al aanleiding genoeg om het huurcontract te beëindigen.

Dat zegt burgemeester Pieter van Maaren in antwoord op de vraag waarom hij in oktober niet ingreep nadat de politie dozen vol bommen en pijlen uit de woning haalde. Volgens Van Maaren is het geen kwestie van of hij woningen zal sluiten na dergelijke vondsten, maar wanneer.

Burgemeesters hebben niet alleen de bevoegdheid om woningen of andere panden te sluiten als er drugs worden gevonden. Bij wietkwekerijen of productie van drugs in woningen is er sprake van grote risico's. voor de omgeving. Met de Wet Damocles in de hand kan een burgemeester een pand, bewoond of niet, maandenlang op slot doen.

Risico's

Die risico's voor buurtbewoners zijn er niet minder om als het gaat om illegaal vuurwerk, stelt Van Maaren. ,,Dan is de openbare veiligheid in het geding en kan ik overgaan tot sluiting. Dat zal ik ook zeker doen als het zich voordoet.”

Dat sluiting van een woning niet vanzelfsprekend is, blijkt uit een uitspraak van de voorzieningenrechter in Den Bosch over een geval in Vught. Daar wilde burgemeester Roderick van de Mortel eind 2020 een woning op slot doen nadat er 200 kilo illegaal vuurwerk was gevonden. In het huis woonde een man, een vrouw en een kind van 3 maanden. De bewoners maakten bezwaar tegen dit besluit, waarna de rechter het besluit van de burgemeester schorste.

Sluiting mag om duidelijk te maken dat illegaal vuurwerk in woningen niet wordt getolereerd, maar de wet schrijft voor dat een woning alleen kan worden gesloten als een gemeente geen minder ingrijpende middelen kan inzetten om de openbare orde te herstellen. De burgemeester van Vught had volgens de rechter niet aannemelijk gemaakt dat sluiting noodzakelijk was. Nadat het vuurwerk uit de woning was gehaald en vernietigd, was er geen concreet en reëel gevaar meer, aldus de rechter.

Straffen

Er worden overigens behoorlijke straffen opgelegd aan mensen die illegaal vuurwerk in huis hebben. Van een taakstraf van 60 uur voor een vrouw die 8 kilo illegaal vuurwerk in huis had tot 12 maanden cel voor een man die meerdere keren vanuit huis illegaal vuurwerk verkocht aan particulieren en 700 kilo voorraad in huis had liggen.

Huishoudens mogen maximaal 25 kilo legaal vuurwerk in huis hebben. Dat is ook wat er maximaal in een auto vervoerd mag worden. In december 2020 haalde de politie in Zaltbommel een man uit Zuilichem van de weg die 160 kilo vuurwerk vervoerde. In de auto zat ook zijn dochtertje van toen 3 jaar.



