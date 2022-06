Zaltbommel belooft onderzoek naar controversiële gronddeal met Schreuders

Van Maaren hoopt hiermee de onrust in de Zaltbommelse politiek weg te nemen. Met name de oppositie zit vol vragen over de gronddeal die de ZVV-politicus met de gemeente Zaltbommel sloot. Zijn bedrijf zou daardoor verkassen van de rand van Brakel naar een nabijgelegen industrieterrein om plaats te maken voor woningbouw. Dankzij een artikel in het Brabants Dagblad kwamen vragen naar voren over mogelijke belangenverstrengeling rondom de deal.

De burgemeester begon de vergadering met enkele opmerkingen over de kwestie. Hij stelde niet te twijfelen over de normen en waarden van het Zaltbommelse college. ,,Waren wij niet integer geweest, had ik de raad daarover geïnformeerd. Integriteit is een groot goed’’, zei de burgemeester.

Onafhankelijk

De Zaltbommelse griffier, die in dienst is van de gemeenteraad, heeft als opdracht gekregen om het feitenrelaas te verzorgden. Ze laat weten zelf geen onderzoek uit te voeren, maar te overleggen met alle fractievoorzitters hoe het feitenrelaas eruit zou moeten zien. Dat kan volgens haar zowel door een onafhankelijk extern bureau, wat veel oppositiepartijen het liefste zouden zien, of door ambtenaren van de gemeente.

Het is nog niet bekend hoe lang het feitenrelaas op zich laat wachten. Feit is wel dat alle partijen het liefst zo snel mogelijk duidelijkheid hebben over de kwestie. Ook is het nog niet duidelijk of het onderzoek in zijn volledigheid openbaar wordt gemaakt.

Schreuders was woensdag als normaal aanwezig bij de raadsvergadering en kreeg er goed nieuws te horen: hij is de nieuwe plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.