Zaltbommel mag zich na vijfhonderd jaar weer Hanzestad noemen

Dit was op het nippertje: brand in Mariakapel Kerkdriel net op tijd ontdekt

KERKDRIEL - Als door een wonder is de Mariakapel in Kerkdriel aan brand ontsnapt. Een parochielid rook onraad toen ze maandag twee jongens zag wegrennen bij Maria onder de Toren, de kapel in de Sint-Martinuskerk. Ze bleken met kaarsen te hebben gespeeld en dat was bijna fout gegaan.

18 mei