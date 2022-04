Zaltbommel onderzoekt nieuwbouw aan Steenweg

Volgens wethouder Gijs van Leeuwen is de vraag naar huisvesting groot. Hij wijst erop dat er bij DHL in het hoogseizoen wel 600 arbeidsmigranten werken. ,,Die moeten natuurlijk wel allemaal een plek krijgen.’’

Ook bij starters, spoedzoekers en statushouders ziet de gemeente een probleem. Deze groepen komen in de oververhitte woningmarkt nauwelijks aan een woning. Het idee is dat de nieuwe wijk die druk moet gaan verlichten.

Goed bereikbaar

Van Leeuwen is te spreken over de geplande locatie naast de Steenweg aan de rand van de bebouwde kom. Eerdere plannen tot ontwikkeling, zoals een mega Lidl-supermarkt, kwamen er niet van de grond. ,,Deze plek is beschikbaar, goed bereikbaar en dichtbij winkels en sportvoorzieningen. Daarnaast is het een van de weinige plekken in Zaltbommel waar nog ruimte is om te bouwen.’’