Zaltbommel vangt vluchtelingen op in De Maayenbogerd in Aalst

Vermeend ‘Polenhotel’ met landings­plaats voor helikopter in Slijkwell

SLIJKWELL - Er loopt een onderzoek naar de mogelijkheid voor een helikopterplatform in Slijkwell. De bedoeling is dat er bij twee nieuwe bedrijfsgebouwen aan de Slijkwellsestraat geland en opgestegen kan worden. Vanaf de dijk is al te zien dat er in de bestrating een grote H is gelegd.

17 februari