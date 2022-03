Zaltbommel vangt vluchtelingen op in sporthal De Maayenbogerd in Aalst

Gezond­heids­cen­trum Bommel is stap dichterbij; verdiepte aanbouw voor huisartsen ‘verstoort stadswal­len niet’

ZALTBOMMEL - De vestiging van drie huisartsen en de apotheek in de voormalige Rijks HBS aan de Steenweg 1 in Zaltbommel is vrijwel in kannen en kruiken. Burgemeester en wethouders hebben het ontwerp voor het nieuwe bestemmingsplan goedgekeurd. Het ontwerp is vanaf 24 februari zes weken lang voor iedereen in te zien.

