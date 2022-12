Zaltbommel verlengt crisisnoodopvang Sporthal De Ring tot half 2023

Schapen in Zaltbommel en Maasdriel volgens provincie vermoede­lijk aangeval­len door wolf

ZALTBOMMEL - In de Bommelerwaard zijn aanvallen op schapen gemeld die volgens de provincie Gelderland vermoedelijk zijn veroorzaakt door een wolf. Vrijdag was er een melding in de Rumptse Polder. De aangevallen schapen stonden in de gemeenten Zaltbommel, West Betuwe en Maasdriel wat buiten het wolvengebied ligt.

20 november