Zaltbommel vindt dat aardbeienteler genoeg tijd heeft gehad voor goede huisvesting plukkers

Deze stadsjon­gen bezoekt voor het eerst de Hedelse paarden­markt: ‘Waarom begint het in hemelsnaam zo vroeg?’

HEDEL - Voor veel bezoekers is de Hedelse paardenmarkt een jarenlange traditie. Maar hoe is het om je voor de eerste keer onder te dompelen in de wereld van hengsten, gleufhoeden en sigarenboeren? Onze ‘paardenmarktmaagd’ neemt een kijkje.

7 november