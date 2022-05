Zaltbommels festival Lolliepop gaat door op nieuwe locatie

Reden was het weigeren van de vergunning door de gemeente Zaltbommel op de vaste locatie de Kindertuin. Na enig zoekwerk heeft organisator Daphne van Brakel een nieuwe locatie gevonden: bij het schootsveld langs de Gisbert Schairtweg. Daarvoor is onlangs de vergunning verleend. ,Het is jammer dat we weg moesten, maar ik ben blij dat we op een nieuwe locatie iets moois kunnen neerzetten’’, aldus Van Brakel.