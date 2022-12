Zes plannen ingediend voor nieuwe functie kerkje Alem

Namenmonu­ment centraal bij concert in Martinus­kerk

ZALTBOMMEL - In 2020 kwam het er niet van: na de onthulling van het nieuwe monument met namen van oorlogsslachtoffers aan de Bossche Poort in Zaltbommel zou een passend concert worden gegeven. Dat concert staat nu gepland voor 30 november in de Sint-Martinuskerk aan de Oliestraat in Zaltbommel.

16 november