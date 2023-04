Brand in appartementencomplex in Zandvoort

Eis van zes jaar cel tegen uitbuiter van kwetsbaar echtpaar: ‘Oude dag is nachtmer­rie geworden’

Tegen een 67-jarige man uit Hoofddorp is donderdag zes jaar celstraf geëist. Hij was erin geslaagd om een echtpaar jarenlang in zijn greep te houden. Dat deed hij door een fantasiewereld om hen heen te creëren. Zo liet hij ze geloven dat hun huis door een crimineel was gekocht en dat ze in een beschermingsprogramma van justitie waren opgenomen zodat ze steeds moesten verhuizen. Hij speelde al met al wel dertig typetjes om het stel om de tuin te leiden, stelde het Openbaar Ministerie.