Geregeld zon, maar ook enkele wolken in Zandvoort vandaag

Bestuurder van shuttlebus onwel tijdens rit op N201 in Hoofddorp, passagier weet bus te stoppen

De passagier van een shuttlebus heeft maandag aan het begin van de avond het voertuig waar ze in zat veilig tot stoppen weten te brengen nadat de bestuurder onwel was geworden op de Weg om de Noord (N201) in Hoofddorp.