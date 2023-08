Man steelt motor in Zandvoort maar valt door de mand door rijgedrag

Nieuw opvang­schip voor vluchtelin­gen komt komende nacht aan in Velsen

Om vluchtelingen op te vangen komt in de nacht van dinsdag op woensdag in Velsen-Noord een ‘nieuw’ zeecruiseschip aan. Dat meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) dinsdag. Het schip komt te liggen aan de VOB-kade in Velsen-Noord, waar eerder een groter opvangschip lag dat op 1 juli is vertrokken.